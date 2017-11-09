Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ с учетом итогов женевского саммита по карабахскому урегулированию планируют организовать до конца года встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге, который транслировался в прямом эфире RT. “Такие контакты запланированы, с учетом достигнутых договоренностей 16-го октября. Когда появятся даты и конкретные ее очертания, мы вас проинформируем”, - отметила Захарова. Что касается контактов в различных форматах, то, по ее словам, они тоже не исключены и находятся в проработке.