Министр сельского хозяйства высказался о протестах против ГМО

Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян после заседания правительства обратился к теме генетически модифицированных организмов (ГМО), которая актуализировалась после призывов не впускать в Армению компанию “Monsanto”. Компания занимается модифицированным выращиванием растительных продуктов и семян. Министр сказал, что компания давно уже зарегистрирована и работает в Армении. «Сейчас мы изучаем риски, но пока не могу сказать, что мы предпримем какие-то шаги. Они работают себе в Армении, и мы можем только изучить, что они импортируют, в какой мере семена ГМО распространены в нашей стране», сказал министр.