Студенты ЕГУ продолжают протесты

Группа студентов Ереванского государственного университета продолжают забастовку: акция протеста в связи с инициированным Министерством обороны РА законопроектом, ограничивающим право на отсрочку от армии, началась у здания Ереванского государственного университета (ЕГУ). Один из представителей инициативы «Во имя развития науки» Айк Петросян указал: «Даже если будет один студент, выступающий против общей идеи, его мнение должно учитываться». По его словам, нейтральная позиция наносит больший ущерб протекающим процессам.