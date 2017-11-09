Обеспечение в Армении 4-миллионого населения к 2040 году – трудная, но реалистичная задача

Серж Саргсян накануне, 8 ноября, провёл совещание, посвящённое демографическим вопросам республики. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства. На совещании по отраслям представлены и обсуждены основные демографические проблемы Республики Армения и возможности улучшения ситуации. Речь шла об имеющих важное значение заложенных в основу государственной политики таргетирования влияющих на демографическую ситуацию страны макрофакторах, приоритетах и мероприятиях, а также стимулирующих достижение цели мерах. В начале совещания президент Саргсян подчеркнул, что общенациональная цель к 2040 году – довести численность населения Армении до 4 миллионов – трудная, но реалистичная задача. Президент счёл преодолеваемыми также сегодня негативно влияющие на демографическую ситуацию проблемы безопасности, существующие по причине отношений Армении с соседями. Достижение намеченной цели, по убеждению президента, должно быть задачей всех властей Армении, и после 2040 года также непрерывное улучшение демографической ситуации должно считаться столь же важным. По итогам совещания президент Армении дал ряд поручений. В частности, правительству поручено разработать стратегические основы улучшения демографической ситуации в республике Армения (до 2040 года), отразить их в стратегии развития Армении до 2030 года, определив соответствующие компоненты и пятилетние цели для разработки и реализации дальнейших программ. Подчёркнуто, что все разрабатываемые правительством стратегические программы должны касаться демографической ситуации, принимая за основу утверждённые правительством стратегические основы улучшения демографической ситуации до 2040 г. и действующие в этот период подходы всеобъемлющей стратегической программы.