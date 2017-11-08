Блок Царукян отказывается от пророссийской ориентации?

Как пишет газета Жаманак, делегация блока Царукян во главе с руководителем Гагиком Царукяном второй день находится в Брюсселе. Вчера Гагик Царукян выступил в Европарламенте, после чего делегация встретилась с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Йоханнесом Ханом. В повестках встречи – предстоящее 24 ноября подписание на саммите Восточного партнерства Всеобъемлющего соглашения Армения-ЕС. Газета пишет, что Царукян пытается продемонстрировать, что не является пророссийской силой и приветствует политику евроинтеграции.