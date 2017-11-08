Министр внес ясность в законопроект об оплате государством услуг няни в Армении

/ARKA/. Работающим мамам в Армении отныне не будет выплачиваться пособие в 18 тысяч драмов по уходу за ребенком, которые они получали за время физотпуска, пишет газета "Айакакан Жаманак" (Армянское время) со ссылкой на министра труда и по социальным вопросам Артема Асатряна. В публикации отмечается, что, согласно законопроекту, который находится на стадии разработки, вместо этого государство будет оплачивать услуги няни. "Женщина, которая находится в физотпуске по уходу за ребенком до двух лет, получает 18 тысяч драмов, однако если она хочет выйти на работу, а для ребенка нанимает няню, то государство оплачивает 50% расходов на няню", - пояснил министр. При этом он добавил, что данная сумма не должна превышать размер минимальной зарплаты. "Иными словами, если зарплата няни составляет 110 тысяч драмов, государство выплачивает 55 тысяч драмов, а остальную сумму доплачивает родитель", - сказал Асатрян. Издание отмечает, что родители должны в обязательном порядке заключить с няней договор, поскольку государство будет осуществлять выплаты только при наличии этого документа. "На вопрос о том, будут ли ограничения в случае, если мать заключает договор об услугах няни с собственной свекровью, министр пояснил, что если будет оформлена работа по найму, никаких ограничений не будет, - говорится в заметке. Газета напоминает также, что если данный законопроект будет принят, лица, предоставляющие услуги няни войдут в налоговое поле. ($1 - 485,74 драма).