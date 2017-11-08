Замглавы МИД Польши: Армения и Польша будут использовать новое соглашение с ЕС - news.am

Отношения между Польшей и Арменией традиционно на очень хорошем уровне, поэтому страны не нуждаются в новом соглашении с ЕС для улучшения климата двусторонних связей. Об этом в интервьюзаявил заместитель главы МИД Польши Бартош Чихоцкий.

«Мы, однако, нуждаемся в этом соглашении для развития наших отношений с точки зрения экономического сотрудничества. Поскольку это соглашение содержит много acqui communataire (правовая концепция в системе правовых норм ЕС – ред.), его реализация приведет к гармонизации правил ведения бизнеса, стандартов и процедур. Это облегчит наш экономический обмен и, мы надеемся, значительно увеличит его объем. В конечном итоге это также может способствовать еще более тесному политическому сотрудничеству», - заявил дипломат, отвечая на вопрос, каким образом новая сделка с ЕС повлияет на развитие отношений между Польшей и Арменией.

«Мы хотим сохранить язык «европейских устремлений и европейского выбора» стран Восточного партнерства в самой декларации саммита. Мы знаем, что в ЕС нет единого мнения относительно перспектив расширения, поэтому мы прагматично не будем заниматься этим вопросом и сосредоточимся скорее на конкретных результатах, которые принесут ощутимую выгоду для наших граждан. Однако мы придерживаемся того, что в соответствии с договорами ЕС каждая европейская страна может подать заявку на членство в ЕС», - заявил Чихоцкий.

По его словам, в ЕС также готовы к переговорам о либерализации визового режима с Арменией, Азербайджаном и Беларусью, и это «большой шаг, особенно с учетом неожиданных препятствий».

По мнению МИД Польши, стороны должны будут сосредоточиться на расширении всех видов взаимных связей, включая транспорт, энергию, контакты между людьми. Разработка цифровых связей, онлайн СМИ, будет иметь решающее значение, особенно для молодежи, для которой гаджеты являются единственным источником альтернативной информации в странах «Восточного партнерства».

«Мы надеемся, что транс-европейская транспортная сеть (TEN-T) будет успешно распространена на страны «Восточного партнерства». Европейский план внешних инвестиций (EIP) уже запущен. Это позволит увеличить инвестиции в транспортную инфраструктуру в странах программы. В этой связи мы также должны смотреть дальше в направлении Азии, например, в контексте инициативы «Один пояс и один путь». Страны «Восточного партнерства» имеют важнейшее транзитное значение для наземных путей между ЕС и Азией. В наших общих интересах не иметь каких-либо препятствий»,- заявил он.