Парламент не одобрил программу деятельности Контрольной палаты на 2018г.

Сегодня Постоянная комиссия Национального Собрания РА по финансово-кредитным и бюджетным вопросам проголосовала против программы деятельности Контрольной палаты Армении на 2018 год. За данный документ выступила только депутат от фракции АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) Арменуи Кюрегян. Докладчиком выступал зампредседателя КП РА Ара Нранян, который несмотря на озвученную парламентариями критику все же решил вынести программу на голосование в данном виде. За отсрочку процесса утверждения выступали в первую очередь председатель Постоянной комиссия НС РА по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Гагик Минасян, а также также вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов. Между Ара Нраняном и Гагиком Минасяном даже состоялась дискуссия вокруг использованного в программе термина «контрольная функция». Г. Минасян заявил, что после апреля 2018г., с полным вступлением в силу конституционных изменений КП не сможет уже выполнять контрольных функций, поскольку правопреемником Контрольной палаты станет Аудиторская палата, у которой таких функций нет. Э. Шармазанов предложил отложить голосование и проконсультироваться с юристами. Однако Ара Нранян в ответ заявил, что пока следует руководствоваться действующим законодательством и отказался от отсрочки голосования, сообщает Panorama.am.