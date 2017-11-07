Эдвард Налбандян представил Беньямину Нетаньяху процесс карабахского урегулирования

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в рамках официального визита в Израиль провел встречу с премьер-министром, министром иностранных дел этой страны Бениамином Нетаньяху.

Как сообщили в пресс-службе МИД, встреча началась в расширенном составе, с участием делегаций, после чего продолжилась в узком составе тет-а-тет. Приветствовав гостя, премьер-министр Израиля отметил, что Израиль готов расширять отношения с Арменией, учитывая, что имеется большой потенциал для развития сотрудничества. Поблагодарив за прием, Эдвард Налбандян передал Бениамину Нетаньяху приветствие и теплые пожелания президента Сержа Саргсяна.

Глава МИД Армении с удовлетворением отметил, что в последнее время заметна активизация контактов между Арменией и Израилем, и выразил уверенность в том, что основываясь на богатых исторических традициях и благодаря совместным усилиям, удастся придать новый импульс двусторонним отношениям.

Собеседники сочли символичным то, что визит проходит в юбилейный год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, и выразили уверенность в том, что он даст хорошую возможность предпринять новые шаги для развития отношений и оценки пройденного пути. На встрече подробно обсуждались вопросы повестки армяно-израильских отношений, сотрудничества в рамках международных организаций. Состоялся обмен мнениями в связи с активизацией торгово-экономических отношений, расширения договорно-правового поля, реализации программ в области информационных технологий, науки и образования, туризма, сельского хозяйства.

Стороны также коснулись богатого историко-культурного наследия армян. Собеседники обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, ближневосточным процессам.

Эдвард Налбандян представил собеседнику усилия Армении и стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в направлении исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.