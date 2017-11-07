Юлий Эдельштейн: Кнессет Израиля готов оказать всяческое содействие всестороннему развитию отношений с дружественной Арменией

Прибывший 6 ноября с официальным визитом в Израиль министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел встречу со спикером Кнессета (парламента Израиля) Юлием (Йоэлем) Эдельштейном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Приветствуя министра иностранных дел Армении, спикер подчеркнул, что Кнессет готов оказать всяческое содействие всестороннему развитию отношений с дружественной Арменией.

Поблагодарив за прием, министр Налбандян передал спикеру Кнессета приветствия и добрые пожелания председателя Национального Собрания Армении, а также приглашение посетить Ереван.

Собеседники высоко оценили эффективное сотрудничество между парламентами двух стран и активную деятельность групп дружбы.

Эдвард Налбандян и Юлий (Йоэль) Эдельштейн коснулись ряда вопросов повестки двусторонних отношений, обсудили вопросы дальнейшего укрепления и расширения межпарламентских связей, сотрудничества в рамках международных структур.

Глава МИД Армении и спикер Кнессета Израиля обменялись мнениями вокруг ряда актуальных региональных проблем.

Коснувшись вопроса признания Кнессетом Израиля Геноцида армян, Эдельштейн отметил, что его позиция о важности признания известна и он высказывал свою позицию множество раз.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян 6 ноября в рамках визита в Израиль посетил епархию ААЦ в Иерусалиме и встретился с архиепископом Нурханом Манукяном.

Как сообщили в пресс-службе МИД, министр представил армянскому патриарху Иерусалима цели визита и результаты состоявшихся встреч. На встрече также был затронут вопрос сотрудничества трех церквей в храме Гроба Господня. Стороны также обсудили другие вопросы.