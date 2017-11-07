Самвел и Карен Карапетяны предложат Сержа Саркисяна: из-за Карабаха

Газета «Грапарк» сообщает, что интрига вокруг назначения премьера в апреле 2018 года начинает «развязываться». По данным газеты, Самвел Карапетян проконсультировался с Кареном Карапетяном, и они пришли к выводу, что будет «правильнее», если премьером станет Серж Саркисян – с точки зрения безопасности и Карабахской проблемы, «потому что Карену Карапетяну сложно будет вести переговоры с Алиевым, да и не стоит ему брать на себя такой груз». Вот почему 13 ноября, в день открытия Торгового центра РИО в Ереване, об 1 млрд. долларов инвестиций от Клуба армянских инвесторов объявит Серж Саркисян. Львиную долю этих инвестиций вложит Самвел Карепетян – в энергетическую сферу. Видимо, это станет предложением премьерства Сержу Саркисяну, причем, от имени будущего вице-премьера Карена Карапетяна.