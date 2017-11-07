6 ноября находящийся с официальным визитом в Израиле министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с вице-спикером Кнессета, руководителем межпарламентской армяно-израильской группы Тали Плосков, собщают в пресс-службе МИД Армении. Министр Налбандян отметил значимость межпарламентских связей, группы деятельности межпарламентской группы и общественного форума «Армения-Израиль». Собеседники обсудили шаги по развитию двусторонних отношений, децентрализованного партнерства, активации культурных контактов, стимулирования туризма и др.. Стороны коснулись исторических аспектов армяно-израильской истории, деятельности армянской общины в Израиле и еврейской общины в Армении. В ходе беседы речь шла и о региональных проблемах.