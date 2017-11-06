Серж Саргсян: Армения начнет упрощение визового режима с Индией

Армения и Индия намерены начать упрощение визового режима между странами. Об этом президент Армении Серж Саргсян заявил в интервью индийскому каналу DD News. «Для облегчения контактов между армянскими и индийскими предпринимателями, а также для развития контактов между людьми и туризма, мы собираемся начать упрощение визового режима между странами», - сказал Саргсян. Что касается возможности открытия прямых рейсов, президент отметил, что это зависит от количества туристов. «Мы предприняли определенные шаги. Мы либерализовали воздушное пространство, и любая индийская компания может устанавливать не только прямые рейсы, но и использовать наше воздушное пространство для полетов в европейские страны, РФ или других направлениях. Мы должны провести дальнейшую работу, чтобы сделать Армению более узнаваемой в Индии », - подчеркнул президент Армении, добавив, что недавно Ереван посетили представители индийских туристических компаний. Кроме того, президент добавил, что в Армении уже снят один индийский фильм, и идет подготовка к съемке второго, что является хорошим шансом представить красоту Армении индийскому народу.