Состояние раненного вследствие взрыва противотанковой гранаты в Арцахе военнослужащего Сергея Алумяна остается крайне тяжелым

Состояние здоровья военнослужащего Сергея Алумяна, раненного 4 ноября в результате взрыва противотанковой гранаты, продолжает оставаться крайне тяжелым. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом Panorama.am пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян. Он отметил, что раненый военнослужащий был переведен в центральный клинический военный госпиталь Минобороны РА. По словам А. Ованнисяна, состояние здоровья второго раненого военнослужащего – Геворка Уснунца – оценивается как тяжелое. Напомним, 4 ноября, около 12:10 по ереванскому времени, в одной из воинских частей Армии обороны Арцаха (НКР), дислоцированной в северо-восточном направлении, в результате взрыва противотанковой гранаты погиб военнослужащий Грант Хачатурович Мангасарян, 1997г.р. Как передавала пресс-служба Минобороны НКР, вследствие инцидента военнослужащие Геворк Владиславович Уснунц и Сергей Севадаевич Алумян получили осколочные ранения различной степени тяжести.