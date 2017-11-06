В Армении трудоустроенные мамы смогут нанять няню за счет государства

Министр труда и по социальным вопросам РА Артем Асатрян в ходе слушаний проекта госбюджета на 2018 год в парламентских комиссиях в понедельник сообщил, что в Армении рассматривается возможность предоставления работающим мамам услуг няни за счет государства, а также создания электронной биржи труда. Его слова приводит АМИ “Новости-Армения”. По его словам, в 2018 году правительство планирует осуществить три новые программы, нацеленные на решение социально-демографических проблем, в частности, уже представлена законодательная инициатива по возможности совмещения работы и ухода за ребенком в возрасте до 3 лет. "Мы планируем предоставить возможность молодым мамам совместить возможность работы и ухода за ребенком в возрасте до 3 лет, когда она может находиться в декретном отпуске на законных основаниях. В частности, мы предлагаем возможность на время работы молодой мамы предоставлять ей няню, услуги которой будут оплачиваться со стороны государства", - сказал Асатрян. При этом министр не уточил условий предоставления няни и размера оплаты ее услуг. В то же время он отметил, что министерство также планирует изменить свою политику в сфере занятости населения, создав электронную биржу труда. "Электронная биржа позволит решить проблему занятости не только безработных, которые находятся на учете на бирже труда, но и тех, кто хочет найти интересную для себя вакансию самостоятельно и без дополнительных затрат", - сказал Асатрян. Он также отметил, что это станет хорошей площадкой для работодателей по представлению имеющихся вакансий.