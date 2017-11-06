Обнародованы предварительные итоги муниципальных выборов в Армении

Выборы в органы местного самоуправления состоялись в 69 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской, Вайоцдзорской и Тавушской областей республики. При этом 34 общины являются укрупненными.

В укрупненной общине Берд Тавушской области Армении наибольшее количество голосов получил Арутюн Манучарян, представляющий Республиканскую партию Армении (РПА). Его кандидатуру поддержали 7 089 избирателей. Он был мэром Берда.

В укрупненной общине Ехегис Вайоцдзорской области РА победу одержал выдвинутый РПА Тигран Худоян, являющийся руководителем общины Шатин.

В городе Сисиан победу одержал действующий мэр Артур Саркисян, заручившись поддержкой 10. 457 избирателей.

В городе Горис Сюникской области Армении самовыдвиженец Самвел Арутюнян получил 56 голосов. А победу одержал Аруш Арушанян (РПА), получивший 12.945 голосов избирателей.

В укрупненной общине Ани Ширакской области победил бывший мэр Маралика Артак Геворкян: его кандидатуру выдвинула РПА.

В Ахуряне победу одержал кандидат, представляющий АРФ «Дашнакцутюн» – Арцруни Игитян (2393 голоса). Выдвинутый партией «Процветающая Армения» Карен Мегоян получил 1512 голосов.

В общине Одзун Лорийской области победу одержал действующий руководитель Арсен Титанян, получив 1885 голосов. Донара Ахинян получила 64 голоса.

В Ширакамуте беспартийный Ашот Ераносян победил кандидата от РПА Аркадия Ераносяна.