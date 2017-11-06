В ходе бюджетных обсуждений в парламенте депутат от блока Царукян Геворг Петросян, который, кстати, ранее был министром труда и социальной защиты, указал на недопустимость упразднения Государственной инспекции труда, которая контролировала условия труда в стране. «В частном секторе люди работают в рабских условиях», отметил Петросян, обращаясь к нынешнему министру социальной защиты Артему Асатряну. Министр отметил, что на данный момент не видит необходимости в возобновлении работы Инспекции труда, в контексте сокращения инспекционной составляющей в госсекторе. «Мы как государство не вмешиваемся в отношения работодателей и работников», отметил министр, выразив надежду, что профсоюзы состоятся и возьмут эти функции на себя. «Господин министр, вся проблема в том, что граждане остались один на один с государством, судами, работодателями, а профсоюзов нет и нет. В этих условиях министерство должно хотя бы действовать», сказал Геворг Петросян.