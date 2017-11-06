Выборы в Горисе: фиаско Лиски

Выборы мэра Гориса в воскресенье с почти 100-процентным результатом выиграл 26-летний Аруш Арушанян. Из 22148 имевших право голоса в выборах приняли участие 13163, или 59,43%. Арушанян получил 12945 голосов, или 99,57%. Его конкурент Самвел Арутюнян получил всего 56 голосов.

Такой результат в Армении фиксируется, пожалуй, впервые. Ощущение такое, что на выборы пошли только те, кто должен был голосовать за «молодого мэра с татуировками».

Его единственный конкурент, который ранее уже занимал должность мэра и известен оппозиционными взглядами, в том числе, разоблачениями деяний экс-марзпета Сюника Сурика Хачатряна (Лиски), незадолго до выборов сменил риторику и расхваливал Хачатряна.

В прессе появилась инфромация о том, что семья Аруша Арушаняна принадлежит к противникам Сурика Хачатряна, были даже слухи о какой-то драке, по поводу чего молодой мэр сказал: «У Хачатряна Сурика была возможность поработать. В какой степени он смог ее реализовать, оценка одна – экс-марзпет. Драка с Хачатряном?.. Все знают, что я не единственный бизнесмен, который, мягко говоря, был не согласен с бывшим марзпетом».

Выборы продемонстрировали, что Сурика Хачатряна окончательно выкорчевали не только из марза, но и из его родного города.

Кстати, тот же Аруш Арушанян стал исполняющим обязанности мэра после того, как бывший мэр, ставленник Лиски, вынужден был подать в отставку. Видимо, Лиске не удалось отстоять своего мэра.

Таким образом, в Горисе не было выборов, как нет их в Армении. Под предлогом выборов происходят совершенно иные процессы, которые легализуются в избирательных списках. Главное – логика, в соответствии с которой выбирают кандидатов.