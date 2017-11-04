Один военнослужащий Армии обороны Арцаха погиб и двое ранены в результате взрыва противотанковой гранаты

Военнослужащий Армии обороны Арцаха погиб в результате взрыва противотанковой гранаты, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах (НКР).

"4-го ноября около 12:10 в одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированных на северо-восточном направлении, от смертельного ранения, полученного в результате взрыва противотанковой гранаты, погиб военнослужащий Грант Хачатурович Мангасарян (1997 года рождения). Двое других военнослужащих - Геворк Владиславович Уснунц и Сергей Севадович Алумян - получили осколочные ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Для установления обстоятельств инцидента ведется следствие.

"Министерство обороны Арцаха разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свою поддержку членам семьи Гранта Мангасаряна, его родственникам и сослуживцам, а раненым военнослужащим желает скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.