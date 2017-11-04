Минобороны Арцаха: За неделю ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций 1500 выстрелов

  • Lragir.am
  • Страна - 04 Ноября 2017, 14:55
В период с 29 октября по 4 ноября обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск была относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (НКР).

За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня из стрелкового оружия, произвели в направлении армянских позиций 1500 выстрелов.

Отмечается также, что передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, предпринимая необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.

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