Минобороны Арцаха: За неделю ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций 1500 выстрелов

В период с 29 октября по 4 ноября обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск была относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (НКР). За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня из стрелкового оружия, произвели в направлении армянских позиций 1500 выстрелов. Отмечается также, что передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, предпринимая необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.