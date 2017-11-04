Правительство готовится к форс-мажору

Газета «Жаманак» сообщает, что правительство намерено внести до конца года поправки в закон о государственном долге. В соответствии с поправкой правительство получит возможность привлечь больше долга на случай форс-мажора. В частности, речь о военном положении или глобальных, региональных экономических кризисах, которые могут сказаться на Армении, и для их преодоления понадобятся дополнительные средства. Согласно действующему закону, госдолг не может превысить 60% ВВП, но эта планка будет преодолена уже к концу этого года.