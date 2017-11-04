С. Саргсян: В строительстве мавзолея Тадж-Махал в Индии участвовали и армяне

Президент Армении Серж Саргсян в рамках рабочего визита в Индию встретился сегодня с президентом этой страны Рамом Натом Ковиндом. Подробности передает пресс-служба главы армянского государства. Поздравив коллегу с переизбранием, пожелав новых успехов в ответственном деле достижения процветания Индии и благополучия индийского народа, Серж Саргсян выразил уверенность в том, что встреча с президентом Ковиндом придаст новый импульс делу укрепления дружбы двух народов и дальнейшего развития отношений. Президент РА назвал довольно впечатляющими конференцию «World Food India 2017» («Всемирное продовольствие. Индия 2017») и одноименную выставку, в открытии которых приняла сегодня участие также армянская делегация. С. Саргсян с удовлетворением отметил также эффективность проведенных сегодня встреч с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также вице-президентом, председателем Верхней палаты парламента Республики Индия Венкая Найду, в ходе которых обсуждались вопросы укрепления и углубления на межпарламентском и межправительственном уровнях дружественных двусторонних отношений. Подчеркнув, что армяно-индийские дружественные отношения имеют многовековую историю, С. Саргсян назвал не случайным формирование начиная с 16 века армянских общин в ряде крупных городов Индии, которые активно участвовали в общественно-политической, экономической и культурной жизни страны. Президент также упомянул изданное в 1794 году в Мадрасе первое армянское периодическое издание «Аздарар», а также книгу «Ворогайт Парац» («Западня Честолюбия») Акопа Шаамиряна, которая обозначила основу будущей Конституции независимой армянской истории. Серж Саргсян поблагодарил президента Республики Индия и индийский народ за заботливое отношение к армянскому культурному наследию в Индии. Отметив, что завтра посетит одну из достопримечательностей Индии – находящийся в Агре Тадж-Махал – президент Саргсян с радостью констатировал, что в строительстве этого величественного памятника-мавзолея участвовали и армянские строители. Серж Саргсян с удовлетворением отметил, что в течение 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Арменией и Индией имеющие глубокие исторические корни дружественные отношения превратились в теплые и партнерские межгосударственные отношения. Президент Саргсян поблагодарил коллегу за направленное по случаю этого значительного юбилея поздравление, выразив надежду, что регулярные встречи высокого уровня помогут полноценно раскрыть большой потенциал сотрудничества между двумя странами и обозначить направления расширения двусторонних отношений. Президент Индии поздравил коллегу с осуществленными в Армении реформами и переходом к новой модели государственного управления, а также победой возглавляемой президентом РА партии на парламентских выборах, пожелав успехов. На встрече, помимо вопросов повестки армяно-индийского взаимодействия, собеседники коснулись региональных проблем и вызовов, в том числе и процесса урегулирования карабахской проблемы. Президент Ковинд подтвердил позицию своей страны относительно урегулирования конфликтов мирным путем и посредством диалога, подчеркнув, что Индия поддерживает посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ.