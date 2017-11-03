Какой результат имело посредничество Сержа Саргсяна по делу Левона Айрапетяна?

Президент Армении Серж Саргсян 10 августа 2014 года провел в Сочи трехстороннюю встречу с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Кроме трехсторонней встречи, состоялись также двусторонние переговоры Саргсян-Путин. Сразу после встреч в Сочи, на следующий день, Саргсян дал интервью программе «Банадзев» телеканала «Армньюз» и представил некоторые подробности переговоров с Путиным, в частности, связанные с вопросом Левона Айрапетяна. В июле 2014 года в Москве был арестован влиятельный армянский общественный деятель, бизнесмен Левон Айрапетян, и, по словам самого Сержа Саргсяна, он поднял вопрос о судьбе предпринимателя и филантропа на встрече с Путиным. «Президент России пообещал изучить этот вопрос. Он не был проинформирован по поводу уголовного дела и не знаком с Левоном Айрапетяном, хотя бы по имени-фамилии. Он пообещал изучить дело и сообщить нам касательно проблем со здоровьем Айрапетяна», - в частности, сказал Серж Саркисян в эфире «Армньюз». Однако преследования в отношении Левона Айрапетяна, как известно, так и не прекратились: 15 апреля 2016 года он был приговорен к четырем годам лишения свободы. Несмотря на все ходатайства со стороны защиты, связанные с серьезными проблемами со здоровьем Айрапетяна, предприниматель так и не был освобожден, более того, он был переведен в одну из самых строгих тюрем России, где и умер 18 октября 2017 года. «Союз информированных граждан» попытался выяснить у администрации президента РА, какой результат дало поднятие этого вопроса Сержем Саргсяном в ходе встречи с Путиным, и последовала ли тому реакция российской стороны? Из администрации президента, однако, сообщили, что не могут предоставить информацию. «Согласно имеющейся в международных отношениях практике, информация относительно вопросов, обсуждавшихся во время контактов на высоком уровне, и о результатах достигнутых соглашений публикуется только с обоюдного согласия и при необходимости», - в частности, говорится в ответе администрации президента. Таким образом, с одной стороны, неизвестно, отреагировал ли Путин каким-либо образом на просьбу Сержа Саргсяна? С другой стороны, на практике это не имеет никакого значения, так как Левон Айрапетян умер, и фактически все предпринятые или не предпринятые попытки помочь ему потерпели неудачу. Из этой истории, однако, вытекает другое заключение – получается, что глава одной союзной страны обратился к главе другой союзной страны с важным для своего народа вопросом и, в лучшем случае, был проигнорирован, а в худшем - отвергнут. Отметим, что уголовные дела, возбужденные против Левона Айрапетяна, были связаны с финансовыми махинациями, он не был обвинен в тяжких преступлениях, таких как, например, убийство. Оставляя в стороне то, что выдвинутые обвинения были спорными и сомнительными, не принимая во внимание тяжелые болезни, Айрапетяна осудили по всей строгости закона, как настоящего уголовного преступника. Ваге Гукасян«Союз информированных граждан»
Какой результат имело посредничество Сержа Саргсяна по делу Левона Айрапетяна?
- Страна - 03 Ноября 2017, 18:07