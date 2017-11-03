Делегации Рыжкова «указали на место» в Армении

Вчерашнее заседание комиссии по армяно-российскому межпарламентскому сотрудничеству прошло не с традиционными «тостами». В частности, депутаты Наира Зограбян и Эдмон Марукян выдвинули ряд не особо приятных для русских вопросов – экономических, военно-политических и прочих, подчеркивая далекое от союзнического поведение российской стороны.

В частности, Наира Зограбян призвала российских депутатов посетить Арцах, так, как они посещают другие непризнанные республики. «Если мы говорим о том, что надо положить конец «черным спискам» Азербайджана, то первый шаг должны сделать вы, посетив Арцах», сказала она.

Депутат отметила, что множество парламентариев из США, Франции, других стран посещают Арцах и заявляют о своей поддержке народа Арцаха. Есть также межпарламентские группы, которые повышают субъектность Арцаха и способствуют сохранению региональной стабильности.

Российская сторона не отреагировала на эти призывы, и иначе и не могло быть.

Нужно отдать должное армянским депутатам – до сих пор российские делегации в основном жаловались на незнание русского языка армянскими таксистами, а сам Рыжков был недоволен тем, что их не приняли премьер и Католикос, а только президент. Пока Арташес Гегамян пытался успокоить их, Наира Зограбян «распустила» армяно-российский балаган и указала на реальное положение дел.