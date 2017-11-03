В Джавахке генконсульство не откроют

В открытии консульства в Джавахе неотложной необходимости нет. Об этом заявил 3 ноября замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян на обсуждении проекта госбюджета на 2018 год в постоянных парламентских комиссиях, отвечая на вопрос депутата Ширака Торосяна, уроженца этого армянонаселённого региона Грузии. «У Армении есть посольство в Тбилиси и консульство в Батуми. Поэтому в целом для армян Джавахка не ощущается столь острой потребности в консульских услугах. Тем более что для поездок в Армению визы им не нужны», - напомнил Кочарян.