О чем намекает Серж Саркисян

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, отвечая сегодня в парламенте на вопросы журналистов, прокомментировал заявление президента Турции Эрдогана о том, что он намерен обсудить с Владимиром Путиным карабахский конфликт.

На вопрос, нет ли в связи с этим озабоченности с армянской стороны, он ответил: «То, что Турция стоит горой за Азербайджан, не новость. С этой точки зрения нам хорошо известна позиция Турции».

Кочарян напомнил, что планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, но по срокам пока нет конкретики.

Замминистра ИД заявил, что конвульсивные заявления Азербайджана после Женевской встречи говорят о том, что эта встреча была вовсе не ра руку Алиеву.

На вопрос, отказалась ли Армения от предусловий по венским договоренностям, Кочарян ответил: «Что за предусловия? Я хочу напомнить вам, что есть трехстороннее соглашение 1995 года, подписанное Армением, Азербайджаном и Карабахом, в котором говорится о необходимости укрепления режима прекращения огня и механизмах расследования. То есть, с 1995 года это обязательство Азербайджана. О механизмах расследования говорилось неоднократно, в последний раз Вене, но Азербайджан препятствует этому. Так что, не стоит называть предусловиями выполнение принятых обязательств. Мы настаиваем на том, чтобы Азербайджан выполнял свои обязательства», сказал он.

Касаясь заявления Сержа Саркисяна о том, что урегулирование будет болезненным, Шаварш Кочарян сказал, что решение подобных конфликтов не может быть безболезненным и бескопромиссным. Намек Сержа Саркисяна следующий – если Азербайджан одумается, и решение действительно будет компромиссным, то для обеих сторон это будет болезненно. Но сейчас пока нет никаких признаков этого, сказал Кочарян.

«Я отказываюсь говорить о компромиссах, так как когда одна сторона говорит об уступках, а другая повышает планку, то говорить с армянской стороны об уступках было бы грубейшей ошибкой. Поэтому я отвечу на ваши вопросы тогда, когда Азербайджан заявит о своей части уступок. На сегодня нет ни одного заявления Баку о готовности к уступкам», сказал Шаварш Кочарян.

Он ответил, что они не будут готовить народ к уступкам, пока Азербайджан не готов к уступкам. Кроме того, есть вопросы, которые относятся исключительно к компетенции населения НКР – территориальная целостность и статус. Без участия НКР подобные вопросы обсуждаться не могут. Это хорошо понимают и посредники, которые говорят, что подключение Карабаха к переговорам произойдет, когда будут обсуждаться конкретные положения.

Комментируя заявление Сержа Саркисяна после Женевской встречи – либо ведем переговоры, либо стреляем, Шаварш Кочарян сказал, что это не нонсенс.

«Мы не первый день знакомы с президентом нашей соседней страны, не впервые сталкиваемся с тем, что на переговорах он говорит одно, а после другое, не впервые до или после встречи случаются нарушения режима прекращения огня. Это для нас не новость. Другое дело, что была договоренность о снижении эскалации, поэтому настроение у всех было приподнятое – никто не желает жертв. И в очередной раз договоренность осталась невыполненной», сказал замминистра.

На вопрос, почему Серж Саркисян не отказывается от встреч, пока на границе стреляют, Шаварш Кочарян ответил, что распад формата переговоров – мечта Азербайджана.

«Посредники представляют три страны – постоянных члена Совета безопасности ООН, и в их миссию входит также сохранение мира. Понятно, что это сдерживающий фактор для Азербайджана, который стремится к силовым решениям. Они хотят разом сбросить этот формат, и мы не можем лить воду на их мельницу. Этот вопрос решается по вине не посредников, а Азербайджана», сказал он.

Посредники, по словам Кочаряна, реагируют на действия Азербайджана, порой адресно.