Естественный прирост в Армении

В январе-сентябре текущего года в Армении родилось 27655, умерло 20658 человек, естественный прирост составил 6997 человека. По данным Национальной статистической стлужбы, за 9 месяцев было зарегистрировано 11265 браков и 2963 разводов. За исключением Лори (-75) и Тавуша (-3), во всех других марзах и Ереване разница между родившимися и умершими положительная. Зато выросла разница между браками и разводами – 263 развода на 1000 браков за 9 месяцев в этом году – вместо 222 в прошлом.