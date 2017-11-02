Премьер не согласен, что социальная ситуация ухудшилась

Премьер-министр Карен Карапетян не согласен с тем мнением, что социальное положение населения в этом году ухудшилось. «Вы говорите, зарплаты и пенсии не повышаются, значит, ситуация не улучшилась. Но есть масса стран, где зарплаты и пенсии не растут, но это не значит, что не растут доходы», сказал он. Что касается инфляции, премьер сказал, что лишь на 452 наименования товаров цены выросли. Год назад он заявлял, что ему в наследство досталась экономика в плачевном состоянии. Как он мог вступить в партию, которая довела ситуацию до плачевного состояния, спросили журналисты. «Дерзко и осознанно. Важно, чтобы при нынешних проблемах не было потрясений», сказал премьер. Потом он сам обратился с вопросом к журналистам: кто оценивал, до какого уровня довела бы экономику другая партия? Мне кажется, период правления РПА был с наименьшими потерями, сказал Карен Карапетян. Он напомнил также о внешнем негативном влиянии и мировом кризисе.