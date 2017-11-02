Вот кто станет премьером

«На этот вопрос я отвечал неоднократно. После 9 апреля РПА выдвинет кандидатуру в премьеры – вместе с коалиционными партнерами. Пока обсуждений не было, поэтому говорить о каких-то договоренностях – бесплодная затея», сказал сегодня в ходе пресс-конференции премьер-министр Карен Карапетян.

Он прокомментировал прозвучавшие в СМИ мнения о том, что Серж Саркисян договорился с Кареном Карапетяном о том, что в 2018 году Саркисян займет премьерскую должность, а Карапетян станет вице-премьером.

Премьер сказал, что такой договоренности нет. «Я однозначно заявил, что готов быть премьером, продолжить работу и, да не прозвучит это пафосно, служить. Я убежден, что можно выстроить лучшую страну, развивающуюся логически. Какое решение примет РПА, четко сформулировано в новой Конституции», сказал Карен Карапетян, заявив, что больше не станет отвечать на подобные вопросы.

На вопрос, согласен ли он с тем, что Серж Саркисян незаменим, Карен Карапетян ответил, что согласен с оценками Сержа Саркисяна как гаранта безопасности и опытного руководителя.