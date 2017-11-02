Глава МИД Армении: Азербайджан стирает прошлое, потому что оно не соответствует выдуманному им для себя воображаемому настоящему

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил с речью на 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

«Прискорбно, что некоторые государства используют образование в других целях, как средство насаждения национальной ненависти, особенно среди молодежи», – отметил Налбандян.

Налбандян подчеркнул, что в школьных учебниках в Азербайджане есть множество примеров сказанного, один из них учит детей, что армяне – их генетические враги.

«В опубликованном в 2016 году докладе Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью указано, что „политические лидеры Азербайджана, образовательные учреждения и СМИ продолжили озвучивать призывы, полные ненависти к армянам, выросло целое поколение азербайджанцев, впитывая эту риторику ненависти”. В Уставе ЮНЕСКО справедливо провозглашается, что„мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира”», – сказал Налбандян.

Глава МИД Армении напомнил, что после осуществленных этнических чисток в отношении армянского населения Азербайджана сейчас Баку поставил цель стереть даже память о тысячелетнем присутствии армян.

«Баку стирает прошлое, потому что оно не соответствует выдуманному Азербайджаном для себя воображаемому настоящему, вероятно, следуя известным словам Джорджа Оруэлла – „кто контролирует настоящее – контролирует прошлое”. Те, кто сегодня контролирует Азербайджан, полагают, что могут переписать прошлое, чтобы легитимизировать проводимую сегодня ими политику нетерпимости», – указал глава МИД РА.

«Исторически находясь на перекрестке цивилизаций, Армения сформировала имеющие глубокие корни традиции уважения к другим религиям и культурам. Вот почему в Армении сохраняется богатое культурное наследие, которое, в числе прочего, включает храм эллинистического периода, древнейшие церкви, средневековое еврейское кладбище, мечеть 18 века, а в скором времени завершится строительство крупнейшего в мире езидского храма», – сказал министр.

«Наши соседи проявляют разное отношение к сохранению армянского исторического культурного наследия. Имеется хорошее сотрудничество с Ираном, власти которого надлежащим образом заботятся об армянских памятниках на территории страны – в отличие от соседнего Азербайджана, а также Турции, где многочисленные культурные памятники общечеловеческого значения утрачены навсегда. В этом плане хочу подтвердить заинтересованность Армении в участии армянских специалистов в раскопках и реконструкционных работах в таких местах в Турции, как Ани», – отметил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД выразил также обеспокоенность в связи с уничтожением армянских памятников и святынь в результате военных действий в Сирии.