Замминистра иностранных дел подтвердил намерение подписать соглашение с ЕС в Брюсселе

Заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян подтвердил намерение подписать на предстоящем в конце ноября в Брюсселе саммите Восточного партнерства рамочное соглашение Армения-ЕС.

На состоявшемся 2 ноября совместном заседании парламентских комиссий по вопросам европейской интеграции и финансово-кредитным и бюджетным вопросам, замминистра прокомментировал слухи о том, что 24 ноября указанный документ не будет подписан.

«И Армения, и европейская сторона на высшем уровне заявили, что готовы на предстоящем в ноябре саммите подписать соглашение. Как отметил президент Республики, мы готовы подписать в ноябре соглашение, наши партнеры по ЕС заверяют, что процесс продвигается в соответствии с планом. Не представляю, как четче можно выразиться, чтобы рассеять все опасения, имеющиеся по данному вопросу», - отметил Карен Назарян, сообщает