Поставки оружия по 200 млн долларовому договору идут очень медленно

Неделями ранее правительство Армении одобрило подписание кредитного соглашения на сумму 100 млн долларов с целью поставок оружия из России. Соглашение, возможно, будет подписано в ближайшие месяцы (может недели). Однако, как известно, 26 июня 2015 года в Ереване было подписано аналогичное армяно-российское соглашение о кредите в размере 200 млн. долларов США. Оно вступило в силу только в феврале 2016 года, и оружие, приобретенное в рамках этого соглашения, должно было быть поставлено в течение 2016 и 2017 годов. «Союз информированных граждан» периодически путем запросов получает информацию от Министерства финансов РА о размере кредитных обязательств Армении в рамках указанного соглашения. Этот размер равен общей стоимости поставляемого или прошедшего определенный производственный цикл оружия в Армению. Таким образом, в ответ на наш запрос выяснилось, что по состоянию на 25 октября 2017 года кредитные обязательства армянской стороны по этому соглашению составляют 66,6 млн. долларов. Иными словами, спустя более двух лет после подписания договора армянская сторона получила только 1/3 из оружия на 200 миллионов долларов. Как видно из графика, большая часть оружия на 66,6 млн долларов была поставлена или произведена в декабре 2016 года и сентябре 2017 года. Такое замедление поставок оружия в Армению непонятно, если учесть, с какой скоростью Россия поставляет оружие в Азербайджан, Ирак, Сирию и другие страны, имеющие военный конфликт. По крайней мере, согласно соглашению, осталось только два месяца (до 31 декабря 2017 года) для поставок оставшейся части оружия (на около 133,4 млн. долларов). P.S. Как мы ранее уже сообщали, большая часть оружия, поставляемого по указанному соглашению, была довольна старой (технологии 80-ых, 70-ых и даже 60-ых), однако по нему предусматривалась также поставка относительно современных видов оружия (от 10 до 20 лет), например, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ракетные системы залпового огня «Смерч». Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» были приобретены у России вне указанного соглашения. Более подробно о них можете прочитать здесь. «Союз информированных граждан»
Поставки оружия по 200 млн долларовому договору идут очень медленно
- Страна - 02 Ноября 2017, 10:19