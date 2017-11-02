Двоякий подход правительства Армении к семейным ценностям

Неоднозначное отношение армянского правительства к понятию «традиционные семейные ценности» в очередной раз нашло свое проявление на заседании Совета глав государств СНГ в Сочи 11 октября, где Серж Саргсян выразил поддержку заявлению о «Поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей». Напомним, что за последние несколько недель ряд республиканских деятелей начали кампанию против проекта закона «О семейном насилии». Так, например, 30 октября спикер РПА, вице-председатель НС Эдуард Шармазанов заявил: «Предварительная версия законопроекта РА «О профилактике семейного насилия и защите жертв семейного насилия» не соответствует идеологии РПА. Мы - национальная консервативная партия, мы, конечно, против насилия, мы - носители традиционных ценностей: церковь, семья, традиционная семья». Армения поддерживает Пока вышеупомянутый проект обсуждался в Армении, и некоторые утверждали, что это «принуждение Европы», в Сочи президент Саргсян заявил: «Мы поддерживаем предложенное Российской стороной Заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, прекрасно понимая, что институт семьи является основой общества, а также объединяющим фактором народов». При этом, было неизвестно, почему мы поддерживаем, поскольку текст заявления не был заранее представлен обществу РА. Права детей Поскольку возникал вопрос, чему выражает поддержку Серж Саргсян, «Союз информированных граждан» получил от Министерства иностранных дел РА текст этого заявления. В этом документе, в частности, отмечается, что стороны «подчеркивают необходимость взаимодействия в решении проблем, связанных с насилием в семье, нарушением прав ребенка, а также по вопросам профилактики, предотвращения и расследования преступлений в отношении детей, снижения детской смертности…». Более того, в документе подчеркивается важность установления эффективных правовых мер по усыновлению детей. Поспешное подписание в Сочи этого заявления, содержащего пункт о правах детей, кажется смешным, если вспомнить, что распространяющий активную пропаганду против законопроекта «О профилактике семейного насилия и защите жертв семейного насилия «Арарат», который является де-факто телеканалом Республиканской партии (РПА и телекомпания «Арарат» даже делят между собой здание по адресу Мелик Адамян 2) утверждал, что закон неприемлем, поскольку он направлен на отчуждение детей от их семей и лишение родителей родительских прав, тогда как в законопроекте, в отличие от вышеупомянутого заявления, сделанного в Сочи, об усыновлении детей нет даже никаких упоминаний. Гендерное равенство В документе, представленном в Сочи, также рассматривается гендерное равенство. Напомним, что в 2013 году в ходе обсуждения законопроекта о внесении поправок в закон «Об обеспечении равных прав и возможностей для мужчин и женщин» слово «гендер» некоторые превратили в глобальный скандал, результатом которого в августе 2013 года стала замена слов в проект закона «гендерные отношения» словами «равные права и возможности для мужчин и женщин». В то время было также не мало депутатов от правящей Республиканской партии, которые выступали против этого слова или законопроекта. Фактически, в документе, предложенном в Сочи Россией и принятом Сержем Саргсяном, содержится ряд объявленных в течение последних нескольких лет перед внутренней аудиторией Армении как национальное зло пунктов: борьба против насилия в семье, предотвращение нарушений прав ребенка и гендерное равенство. Двоякий подход Фактически, если речь идет о законодательных проектах, поддерживаемых ЕС, власти Армении и пророссийские силы начинают активно вспоминать про наши традиционные ценности для получения как можно больше уступок от ЕС, между тем как документы, предложенные российской стороной, принимаются бесспорно независимо от их «анти-традиционного» характера, подобного содержания или даже наличия пунктов касательно детей. Анна Памбухчян «Союз информированных граждан»
Двоякий подход правительства Армении к семейным ценностям
- Страна - 02 Ноября 2017, 10:16