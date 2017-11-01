ВС Армении имеют в своем распоряжении серьезные образцы современного вооружения

Вооруженные силы Армении являются одним из важных атрибутов нашего государства и призваны обеспечить суверенитет и безопасность нашего народа. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу ”Россия 24”. "Наши вооруженные силы неплохо оснащены в материально-техническом плане, имеют в своем распоряжении серьезные образцы современного вооружения и укомплектованы высокопрофессиональными офицерами", – отметил президент Армении. Но это, по его словам, не означает, что ВС Армении не должны развиваться и в плане управления войсками, и в плане модернизации вооружений. "Именно для модернизации мы и попросили российскую сторону предоставить кредит. Мы никому не угрожаем, мы обеспечиваем безопасность своей страны. И ВС Армении являются первым гарантом безопасности Армении. Но в современном мире ни одна страна не в состоянии в одиночку обеспечить полностью свою национальную безопасность. Поэтому страны вступают в союзы", – отметил Серж Саргсян. Он напомнил, что Армения является членом ОДКБ с первого дня ее создания и в рамках Организации отрабатывает вопросы коллективной обороны, коллективной безопасности. "Это проявляется в разных формах, в том числе и в форме проведения учений. Недавно на территории Армении прошла часть большого оперативно-стратегического учения «Боевое братство 2017». У нас этап назывался "Взаимодействие 2017", принимали участие все страны-члены ОДКБ, общее количество личного состава – более 2500 человек, было задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе до 23 летательных аппаратов. Учения прошли успешно и доказали, что работа, которую мы выполняем, идет только на пользу безопасности наших стран", – подчеркнул Серж Саргсян.