/АРКА/. США готовы содействовать развитию сельского хозяйства Армении, сказал временный поверенный Посольства США в Армении Рафик Мансур. "Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики Армении, составляя 19,6% от ВВП и обеспечивая 36,2% от общего числа рабочих мест. США уделяют также большое внимание углублению торговых отношений между странами", - сказал Мансур на состоявшемся в среду в Ереване бизнес-форуме. Заместитель помощника секретаря по Европе, Ближнему Востоку и Африке Международной торговой администрации США Майкл Лелли, отметил, в свою очередь, что США продолжают деятельность, направленную на установление связей между армянскими и американскими предприятиями. "С 2015 года мы проводим подобные встречи, касающиеся франчайзинга, возобновляемой энергетики и горнодобывающей промышленности, а сегодня мы представляем наши сельскохозяйственные компании. Рады, что крупнейшие компании "Monsanto" и "Valmont" могут представить свои технологии и знания в Армении", - сказал Лелли. По словам менеджера по продажам "Monsanto" в СНГ Александра Звягинцева, компания рассматривает Армению как одну из стран, у которой есть потенциал в овощеводстве. "Прежде всего, это связано с введением антироссийских санкций. Поэтому в данный момент Армения рассматривается как стратегический партнер в торговле с Россией", - сказал Звягинцев. Вместе с этим он отметил, что компания не собирается продвигать ГМО на нашем рынке. "В странах, где они запрещены, мы этого не делаем. Например, в России и Украине мы не ведем подобной деятельности", - сказал Звягинцев. Согласно данным Национальной статистической службы Армении за период январь-сентябрь 2017 года торговый оборот между Арменией и США составил $139.9 млн., что на 61% выше аналогичного периода 2016 года.