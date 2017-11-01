Почему РПА против закона о семейном насилии

Министр юстиции Давид Арутюнян прокомментировал сегодня в кулуарах парламента, почему республиканцы выступают против проекта закона о предупреждении семейного насилия. Министр отметил, что законопроект бурно обсуждался, прозвучали замечания, порой вполне разумные.

«В законопроекте есть формулировка «незаконное лишение свободы». Прозвучали различные трактования – скажем, является ли запрет детям выходить из дома лишением свободы? Порой эти обсуждения доходили до абсурда. В том же Уголовном кодексе есть статья с абсолютно той же формулировкой, которая предусмотрена на случай лишения одним лицом свободы другого. Но кодекс трактуется вполне разумно», сказал министр.

Он отметил, что при подобных бурных дискуссиях снять все озабоченности сложно. Поэтому сейчас они пытаются изменить формулировки. «Так что, проект в определенной степени корректируется, чтобы снять озабоченности», сказал министр.

Комментируя заявления вице-спикера от РПА Эдуарда Шармазанова о том, что некоторые положения законопроекта спорны, а в прессе-появились информации о том, что республиканцы поклялись отклонить этот закон, Давид Арутюнян сказал, что с уважением относится к мнению своего коллеги.

Он отметил, что в какой-то степени озабоченности уже сняты, но работа продолжается.

Министр подчеркнул важность зкона с точки зрения предупреждения семейного насилия. «Цель этого закона одна, Уголовного кодекса – иная. УК преследует карательную цель, этот закон – превентивную. Вторая цель – защита жертвы, что является не меньшей заботой, чем наказание», сказал министр.

Давид Арутюнян отметил, что после доработки законопроект не особенно изменится, просто кое-что будет уточнено.