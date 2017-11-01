Ассигнования Аппарату президента Армении в 2018 году сократятся

Проектом государственного бюджета Армении на 2018 год аппарату президента РА планируется выделить 2 млрд 445 млн драмов. Об этом на обсуждении в Национальном Собрании Армении проекта государственного бюджета РА на 2018 г. заявил первый заместитель министра финансов РА Атом Джанджугазян. «Данный показатель уступает показателю 2017 года, что обусловлено фактором изменений института президента. Процесс пока продолжается, и у нас уже есть новая заявка из Аппарата президента, согласно которой необходимые на содержание аппарата средства будут сокращены на 64 млн и составят 2 млрд 331 млн драмов», – отметил он. По словам Атома Джанджугазяна, Аппарату Национального Собрания Армении планируется выделить 4 млрд 585 млн драмов, при этом 4 млрд 376 млн драмов будут направлены на текущие расходы, а 43,3 млн – на развитие возможностей. Аппарату правительства Армении планируется выделить порядка 19,5 млрд драмов, планируется реализовать более 30 программ. Как указал замглавы Минфина, у Конституционного суда Армении в 2018 году сравнительно скромный бюджет, планируется выделить КС РА 590 млн драмов. Министерству юстиции проектом госбюджета РА на 2018 год планируется выделить 13,5 млрд драмов на реализацию 17 бюджетных программ.