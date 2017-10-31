Замминистра не помнит, куда посол США предлагал инвестировать 8 млрд.

«Я не помню, куда посол США предлагал инвестировать», заявил сегодня замминистра экологии и природных ресурсов Айк Арутюнян.

Вопрос о том, предпринимаются ли шаги по привлечению предложенных послом США 8 млрд. долларов, задал депутат от Елк Арам Саркисян.

«Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, так как не могу вспомнить, с какой целью они предлагались», сказал замминистра.

«С целью внедрить в сферу энергетики», напомнил экс-премьер Арам Саркисян.

После напоминания замминистра счел нецелесообразным отвечать на вопрос.

Депутат от блока Царукян Сергей Багратян посоветовал просчитать энергетические мощности и привести их в соответствие с возможным реагированием на инвестиционные предложения.

«Сегодня США предлагают инвестиции, завтра ЕС или Россия. Нам нужно быть привлекательными для инвестиций», сказал он.

В ответ Айк Арутюнян ответил, что в программе до 2036 года заложены все параметры, мощности просчитаны.