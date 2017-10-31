Глава КГД: «Я что, и в этом виноват?»

Главу Комитета государственных доходов Вардана Арутюняна спросили, на каком основании он не служил в армии. «Хорошо, что вы задали этот вопрос. В 1991 я поступил в университет, окончил в 1996-м. До окончания вуза у меня уже было двое детей, и меня освободили от армии. Если я провинился в чем-то, прошу прощения у общества», сказал он. Журналисты спросили, освободят ли сейчас выпускников вузов, если у них тоже появится двое детей? «Пускай появится, я что, и в этом виноват?», удивился он.