Депутат от блока Царукян о монополистах

В ходе парламентских обсуждений бюджета на 2018 год депутат от блока Царукян Сергей Баграмян поднял вопрос о монополиях.

«Отрасли, которые в нашей стране монополизированы, в других странах обеспечивают 80% бюджета. Это и топливо, и спирт, алкоголь, сигареты, зерно. Эти отрасли в нашей экономике монополизированы. Почему бы не позвать монополистов и не объяснить им, что им нужно смириться со снижением доходов и внести в бюджет больше налогов, а не получать миллионные прибыли? Если не согласятся, отнимите у них монополию», сказал депутат.

В ответ главный казначей Атом Джанджугазян сказал, что нельзя взять и позвать людей, это не по закону. Как давали монополии, так и зовите, парировал Сергей Баграмян.

По закону нет никаких оснований для того, чтобы обращаться к ним, сказал казначей. То есть, у них на бумаге все в порядке, спросил Багратян.

«Если нет, то это тема для другого разговора», отметил Джанждугазян.