Не верьте ангажированным турками русским подонкам – Ашот Агабабян

Газета Жаманак сообщает, что республиканец Ашот Агабабян призвал не прислушиваться к ангажированным турками и азербайджанцами русским подонкам. Он сказал это в связи с заявлениями члена Общественной палаты при президенте РФ Маркова о том, что нужно убрать из Армении памятник Нжде, который «был приспешником фашистов и террористом». Агабабян сказал, что если кому-то вздумается снести памятник Нжде в Ереване, он встанет рядом, и пусть сносят и его. Он призвал не обращать внимания на такие призывы. Ндже был и будет великим героем, полководцем и идеологом армянского народа.