Зловещий визит в Москву: что ожидается

Стало известно, что в середине ноября Серж Саркисян посетит с рабочим визитом Россию. Об этом сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян.

«Мы ожидаем участия в Днях Армении в России президента, поэтому полагаем, что он прибудет в Россию с рабочим визитом 15-16 ноября», сказал посол, отметив, что говорить о повестке визита пока рано.

Информация о визите звучит зловеще. Если Саркисян отправится в Москву, то в повестке могут быть не только вопросы, связанные с культурой. Хотя в последние годы информации о поездках высокопоставленных армянских чиновников в Россию звучат зловеще каждый раз, поскольку эти визиты впоследствии оборачиваются невыгодными для Армении решениями или договоренностями.

Данный визит Сержа Саркисяна не станет исключением, и в медиа-политических кругах Армении уже сравнивают его с визитом 3 сентября 2013 года, после которого Серж Саркисян заявил о вступлении в ЕАЭС, отказавшись от подписания соглашения об Ассоциации с ЕС.

Спустя 4 года после тех событий 24 ноября в Брюсселе, на саммите Восточного партнерства, ожидается подписание Рамочного соглашения Армения-ЕС. Заявит ли Серж Саркисян после визита в Москву об отказе от подписания соглашения с ЕС?

Хотя дело не в соглашении, которое может стать «поводом для решения» других задач, касающихся суверенитета Армении.

Что касается самого соглашения, то в последнее время его превратили в футбольный мяч, который с легкой руки армянских чиновников то переводится на половину поля Европы, то возвращается после заявлений Европы о том, что они сделали все от них зависящее. Ощущение такое, что стороны просто пытаются заблоговременно сбросить с себя ответственность за возможный срыв подписания.

Но очевидно, что мяч не в Ереване и не в Брюсселе, а в Москве. Видимо, пока еще не известно, состоится ли встреча Саркисяна и Путина.