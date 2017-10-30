МИД Армении не подтверждает встречи министров ИД с сопредседателями

МИД Армении пока не подтверждает информации о предстоящей встрече министра Эдварда Налбандяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В ответ на запрос радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сказал, что в случае согласования встречи, определения сроков и места будет объявлено заранее. Напомним, что сегодня глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров заявил, что в середине ноября состоятся встречи сопредседателей с главами МИД Армении и Азербайджана, и только после этого будет возможна встреча министров.