Скажется ли бюджет на уровне жизни? Вопрос без ответа

«Я внимательно слежу за всеми движениями кисти, картина получается чудесная, но поверьте, народ устал от этих сусальных картинок», заявил в ходе обсуждения проекта бюджета в парламенте депутат от блока Царукян Геворг Петросян. Он призвал министра финансов Вардана Арамяна без обиняков разъяснить, скажется ли бюджет на уровне жизни народа. «Мы всегда говорим без обиняков и указываем, в какой точке находимся и куда идем», парировал министр. Депутат продолжил: снизится ли уровень нищеты, темпы эмиграции? Народ устал уже от художеств правтельства, сказал он. «Вы меньше говорите от имени народа и сформулируйте свой вопрос», прервал его председатель комиссии по финансово-бюджетным вопросам Гагик Минасян. «Мы все делаем для народа», - продолжил Вардан Арамян. Он предложил провести опрос и убедиться, что народ всегда недоволен, и потребности людей измеряются не финансами. Если в 1996 году они мечтали о костюме, то теперь думают о бренде, добавил министр, отметив, что они ведут страну по правильному пути. Министр сказал, что бюджет позволит в 2018 году решать и социальные задачи.