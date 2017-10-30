Министр экономики Армении обсудил в Сирии поддержку в восстановлении страны

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян отбыл в Сирию, где встретился с министром экономики и внешней торговли этой страны Самером Аль-Халили. Об этом сообщает сирийское агентство САНА.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с укреплением торговых связей. Сирийский министр призвал армянские компании после победы над террористическими группировками принять участие в поствоенном восстановлении в Сирии.

Караян отметил, что Армения готова участвовать в восстановлении Сирии, особенно, по части коммуникаций и электросетей.

Караян встретился также с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом, который указал на необходимость упрощения таможенных процедур между двумя странами. Хамис также призвал армянских бизнесменов принять участие в восстановлении Сирии

Караян отметил, что одной из целей его визита является упрощение ввоза сирийских товаров в евразийское пространство и экспорта армянской продукции в Сирию.