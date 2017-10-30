В парламенте Армении начались обсуждения проекта бюджета

В Национальном Собрании начинается обсуждение главного финансового документа страны. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на совместном заседании постоянных комиссий НС РА, посвященном представлению проекта Закона РА «О государственном бюджете РА на 2018 год». Как передает пресс-служба правительства Армении, Карен Карапетян коснулся ряда положений проекта госбюджета. «В течение последних нескольких лет экономика Армении подвергается турбулентности, проникающей из внешнего мира, в результате чего фиксируется низкий уровень экономического роста, что постепенно снижает потенциал экономического роста. Хотя текущие развития обнадеживают, однако основы экономического роста пока не являются достаточно надежными, чтобы претендовать на долгосрочный высокий экономический рост», – сказал Карен Карапетян. При этом премьер указал: проектом госбюджета РА на 2018 год предусмотрена такая налогово-бюджетная политика, которая предопределит старт дальнейших экономических развитий. «Иначе говоря, предлагаемая налогово-бюджетная политика позволит создать основы для обеспечения в будущем, в среднем, 5-процентного экономического роста. Это в свою очередь позволит эффективнее решать задачи – как в контексте долгосрочного развития, так и в социальном плане. А достижение указанного показателя потребует от нас всех больших усилий и масштабной работы», – подчеркнул глава армянского правительства. «Расходная политика госбюджета будет базироваться на четких канонах, в основу которых заложены как экономический рост, безопасность страны, так и социальная направленность. Указанная политика обеспечит повышение привлекательности страны, формируя крепкий фундамент для стабильного, долгосрочного и безопасного развития», – заявил Карен Карапетян. «Наша доходная политика будет взвешенной – с точки зрения как сокращения теневого сектора экономики, так и улучшения бизнес-среды. Здесь отмечена важность формирования основ эффективной системы доходов, что обеспечит стабильный рост налоговых поступлений по отношению к ВВП, как предусмотрено программой правительства», – указал премьер.