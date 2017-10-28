МИД Арцаха считает важным неприменение силы в Каталонии

  • Lragir.am
  • Страна - 28 Октября 2017, 16:54
Комментарий Управления информации и по связям с общественностью МИД Арцаха в связи с провозглашением независимости Каталонии

Право народа Каталонии самостоятельно устанавливать свой политический статус посредством демократического волеизъявления неоспоримо.  В соответствии с рядом основополагающих документов ООН международное сообщество взяло на себя обязательство поощрять реализацию права народов на самоопределение и уважать это право.

Считаем важным, чтобы разрешение политического кризиса между Барселоной и Мадридом было достигнуто исключительно мирными средствами, путем диалога.  

В этой связи необходимо напомнить, что именно отказ Азербайджана признать право народа Арцаха на самоопределение и использование официальным Баку силовых методов для решения политических вопросов перевели азербайджано-карабахский конфликт в военную плоскость․

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