Бако Саакян: Сотрудничество Армении и Арцаха в сфере обороны – важнейшее предусловие сохранения стабильности в регионе

  • Lragir.am
  • Страна - 28 Октября 2017, 16:01
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) Бако Саакян 28 октября  принял министра обороны Республики Армения Вигена Саркисяна и мэра Еревана Тарона Маргаряна. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны НКР Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества с городом Ереваном.

Говоря о системе обороны, президент подчеркнул, что сотрудничество двух армянских государств в этом направлении является одним из важнейших предусловий сохранения стабильности в регионе.

Президент Саакян выразил признательность Тарону Маргаряну и  ереванским властям за особое отношение к Армии обороны, Степанакерту и Арцаху в целом, подчеркнув, что сотрудничество с Ереваном оказывает положительное воздействие на эффективное осуществление различных программ в Республике Арцах.

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