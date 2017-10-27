Ереван и Брюссель подтверждают, что соглашение Армения-ЕС будет подписано 24 ноября

Официальные Ереван и Брюссель подтверждают, что новое соглашение Армения-Евросоюз будет подписано в ходе стартующего 24 ноября в столице Евросоюза саммита Восточного партнерства ЕС.

Вчера в Таллине к этому вопросу сначала обратился комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

Европейский чиновник, участвующий в проводимом в столице Эстонии форуме гражданского общества Восточного партнерства, отвечая на вопрос представителей гражданского общества Армении, сказал, что в вопросе подписания нет никаких сомнений: «Хочу сразу же четко заявить, что соглашение с Арменией будет подписано, в этом нет сомнений, и почти наверняка это произойдет в рамках саммита либо прямо во время саммита. Это точно. Вокруг этого нет никаких обсуждений».

Еврокомиссар подчеркнул, что впервые страна-член Евразийского экономического союза подпишет подобное соглашение с Европейским союзом, что показывает, что «сосуществование возможно» и что «это может служить примером для других».

«Между прочим, те сигналы, которые я получил также от соседей, у них нет с этим проблем, или, по крайней мере, они принимают это соглашение. Это важно, поскольку впервые подобное соглашение подписывается государством-членом Евразийского союза, и это показывает, что возможно быть членом Евразийского союза и в то же время заключить далеко идущее соглашение с Евросоюзом. Это доказывает, что сосуществование возможно», - сказал Хан.

Вчера в Ереване также подтвердили, что документ будет подписан в ноябре. После заседания исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении (РПА) вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов заявил, что в вопросе подписания нового соглашения с Евросоюзом позиция Армении на самом высоком уровне является следующей: официальный Ереван планирует его подписать на предстоящем в следующем месяце в Брюсселе саммите Восточного партнерства ЕС.

«Мы четко выразили наше мнение. Нам ничего нового сказать не остается. Если бы мы видели, что в документе есть проблемы, мы бы его не парафировали. Господин президент очень четко отметил, что мы планируем его подписать», - сказал Шармазанов.