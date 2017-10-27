Армен Рустамян не исключает вмешательства внешних сил

Руководитель фракции АРФД в армянском парламенте Армен Рустамян не исключает внешнего вмешательства в теракт 27 октября 1999 года. «Это однозначно было выгодно врагам нашего государства», сказал он. Журналисты спросили, могло ли это быть выгодно России. Армен Рустамян ответил: «Не думаю, не Россия – враг Армении. Столь радикальные версии сейчас не рассматриваются». По его словам, в истории немало случаев, когда громкое преступление по тем или иным причинам остается нераскрытым. «Но порой небольшой эпизод может пролить свет на случившееся, и тогда становится возможным перевернуть страницу. То же убийство Кеннеди, сколько лет прошло, а дело до конца не раскрыто», сказал он.