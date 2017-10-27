Армен Рустамян не исключает вмешательства внешних сил

  • Lragir.am
  • Страна - 27 Октября 2017, 13:20
Руководитель фракции АРФД в армянском парламенте Армен Рустамян не исключает внешнего вмешательства в теракт 27 октября 1999 года.

«Это однозначно было выгодно врагам нашего государства», сказал он. Журналисты спросили, могло ли это быть выгодно России. Армен Рустамян ответил: «Не думаю, не Россия – враг Армении. Столь радикальные версии сейчас не рассматриваются».

По его словам, в истории немало случаев, когда громкое преступление по тем или иным причинам остается нераскрытым.

«Но порой небольшой эпизод может пролить свет на случившееся, и тогда становится возможным перевернуть страницу. То же убийство Кеннеди, сколько лет прошло, а дело до конца не раскрыто», сказал он. 

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